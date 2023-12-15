بلغت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أطراف مدينة ود مدني التي شكلت ملاذا آمنا لآلاف النازحين جراء نزاع دخل شهره التاسع، مرغمة عائلات على الفرار مجددا، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.



ومنع الجيش المدنيين من دخول المدينة الواقعة على مسافة 180 كم جنوب الخرطوم، وبقيت الى حد كبير في منأى عن القتال الذي اندلع في 15 أبريل بين الماضي الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.



وشاهد مراسل فرانس برس تحليق طائرات مقاتلة في أجواء المدينة وسحبا من الدخان الأسود فيما سمع دوي انفجارات من أطرافها الشمالية.



ومدينة «ود مدني» هي مركز ولاية الجزيرة التي نزح إليها نصف مليون شخص وفق أرقام الأمم المتحدة.



وبعدما بقيت الولاية في البداية بمنأى عن الحرب بدأت قوات الدعم السريع منذ الأشهر القليلة الماضية تنتشر فيها وأقامت نقاط تفتيش على طول الطريق بين الخرطوم وود مدني.



وأودت الحرب بين الجيش وقوات الدعم بأكثر من 12190 شخصا، وفق تقديرات منظمة «مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها» (أكليد).



وتسبب في نزوح أكثر من 5.4 ملايين شخص داخل البلاد بحسب الأمم المتحدة، إضافة إلى قرابة 1.5 مليون شخص فروا إلى دول مجاورة.



وفي تذكير قاتم بالأيام الأولى للحرب في الخرطوم، أغلقت المحلات والمؤسسات التجارية الجمعة، فيما هرع الناس إلى الشوارع «مع أي ما يمكن حمله»، بحسب مراسل فرانس برس، محاولين بصعوبة العثور على وسيلة نقل للتوجه جنوبا.



وقالت قوات الدعم السريع في بيان على منصة إكس إنها «تود أن تطمئن المواطنين في ولاية الجزيرة وود مدني أن هدف قواتنا هو دك معاقل» الجيش.



ويتهم الطرفان بقصف مناطق سكنية بشكل عشوائي واستخدام المدنيين ونهبهم ومضايقتهم.