سمى الحزب الحاكم في أذربيجان الجمعة الرئيس الحالي إلهام علييف مرشحا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل في خطوة تؤشر الى تمديد حكم عائلته المستمر منذ عقود.



ويحكم علييف (61 عاما) أذربيجان الغنية بالنفط بقبضة حديد منذ عام 2003 بعدما خلف والده حيدر علييف الذي كان جنرالا سابقا في الاستخبارات السوفييتية.



ودعا الرئيس الأذربيجاني مؤخرا إلى انتخابات رئاسية مبكرة في فبراير 2024 بعدما كانت الانتخابات مقررة عام 2025.



وتزداد شعبية علييف بعدما استعاد جيشه إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه من الانفصاليين الأرمن في هجوم خاطف في سبتمبر الماضي.



وسمى حزب «أذربيجان الجديدة» علييف مرشحا لإعادة انتخابه، وذلك في اجتماع مجلس قيادة الحزب، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.



وقال نائب رئيس الحزب علي أحمدوف خلال الاجتماع «هذا ليس قرار حزبنا فحسب بل قرار الشعب بأكمله».



وأضاف «طوال حكمه الذي استمر 20 عاما، حقق إلهام علييف كل أمنيات شعبنا».



وأظهر استطلاع أجرته مجموعة تديرها السلطات الأذربيجانية، أن 75% من السكان يوافقون على كيفية تعامل علييف مع النزاع على منطقة ناغورني قره باغ.