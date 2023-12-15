





حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين المقبل موعدا لعقد مؤتمر صحافي في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.



وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان لها، أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء والمحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة أمس الخميس.



وأضافت أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق بدورها أي تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، بشأن كل المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.