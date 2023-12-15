

قال وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان في تصريح صحافي عقب المباحثات، إنه لا توجد حاجة لمزيد من التصعيد في المنطقة.



وأعرب عن أمله في ان يحظى قرار جديد يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمزيد من الدعم.

وأضاف «نتطلع إلى أن يكون هناك قبول أكثر خاصة من الولايات المتحدة الأميركية التي استخدمت سابقا الفيتو لأننا لا نعتقد أن هناك مبررا لعدم المناداة بوقف لإطلاق النار في ظل ما نراه في غزة».

وعقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية- الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة النرويجية أوسلو، الجمعة، اجتماعا رسميا مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، ووزراء خارجية دول شمال أوروبا النورديك (النرويج ـ الدنمارك ـ السويد ـ فنلندا ـ آيسلندا) ودول اتحاد البنلوكس (هولندا - بلجيكا ـ لوكسمبورغ)، وذلك بمشاركة كل من: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في بيان انه جرت خلال جلسة المباحثات مناقشة التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري اتجاه المدنيين العزل، مجددين موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني.



كما طالب أعضاء اللجنة بالتصدي لكل الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشددين على أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وأكد أعضاء اللجنة أهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة، معبرين عن رفضهم لتقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن.



وشدد أعضاء اللجنة العربية ـ الاسلامية على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم تجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.