

ناصر العنزي



تألق لاعبو النصر ومدربهم ظاهر العدواني وسجلوا فوزا مستحقا على كاظمة 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن الجولة العاشرة من دوري زين الممتاز ، ليقفز "العنابي" للمركز الرابع برصيد 16 نقطة، فيما تلقى البرتقالي خسارته الثانية على التوالي بعد هزيمته من العربي برباعية وبقي على 13 نقطة.



لعب الفريقان بتحفظ خلال الشوط الأول، كل فريق يخشى دخول مرماه هدف فانعدمت الفرص الحقيقية للتهديف إلا من تسديدات غير مركزة تصدى لها الحارسان بدر صعنون وخالد العجاجي.



وقد لعب مدرب النصر ظاهر العدواني بتشكيلته التي اعتاد عليها معتمدا على أيمن لقجع والمعتصم اللافي في قيادة خط الوسط بمعية حمود عايض وراشد المطيري، غير أن مهاجمه زاباتا لم يتمكن من الإفلات من رقابة الخصم فقلت خطورته.



من جانبه، لعب مدرب كاظمة فرانشيسكو شالو بتشكيلة غاب عنها الجزائري عماد الدين غزي للإيقاف والأردني أحمد عرسان المتواجد في دكة الاحتياط رغم انه من العناصر المؤثرة، وحاول مهاجمو البرتقالي دوغلاس ليما وتوني سيلڤا مناكفة الخصم غير أنهما وجدا صلابة من المدافعين.



وفي الشوط الثاني وبعد هجمات منظمة افتتح مشعل الشمري التسجيل للعنابي بعد تحضير متقن من زميله زاباتا(63)، ثم أضاف المتألق أيمن لقجع هدفا جميلا بعدما أرسل له زاباتا الكرة من رمية تماس أرسلها بمهارة من فوق الحارس بدر صعنون (69). وسيطر العنابي على المباراة بفضل التزام لاعبيه بالنهج الذي رسمه مدربه ظاهر العدواني وكفل له هجوما سريعا ودفاعا متماسكا، فيما ظهر كاظمة مفككا في الدفاع و لم يحسن مهاجموه استغلال الفرص التي سنحت لهم وتصدى لها الحارس خالد العجاجي.



أدار المباراة عمار اشكناني وأجاد في إدارتها.