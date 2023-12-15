تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 بالفوز على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1 في الدور الثاني الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة اليوم الجمعة، وبذلك ضرب موعدا ناريا مع فلومينينسي بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي يوم الإثنين المقبل على نفس الملعب.

وقد سجل للأهلي كل من علي معلول بالشوط الأول وحسين الشحات وإمام عاشور بالشوط الثاني فيما سجل للاتحاد كريم بنزيمة هدف الشرف للاتحاد في الوقت بدل الضائع للمباراة.



وبذلك وصل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة من أصل 9 مشاركات، وللمرة الرابعة على التوالي.



وقبل المباراة صرّح بنزيمة قائلا: "لا أعرف الأهلي وتواجده في البطولة يدل على قوته"، لكنه سيتذكر بطل افريقيا جيدا لاسيما قائده الحارس محمد الشناوي الذي وقف امامه في اكثر من فرصه بالإضافة لتصديه لركلة جزاء نفذها النجم الفرنسي قبل نهاية الشوط الاول بدقائق ليحافظ على تقدم الاهلي بالهدف الاول مع نهاية هذا الشوط.

وكرس الأهلي عقدته لأندية عرب آسيا بالفوز في 3 مواجهات من 4 حيث انتصر على الدحيل القطري 1-0 والهلال السعودي 4-0 والاتحاد السعودي 3-1، وكانت خسارته الوحيدة في 2005 أمام الاتحاد بهدف دون رد.

الشوط الأول



بدأت القمة العربية هادئة، وظهر الأهلي يحاول استغلال جبهة بيرسي تاو على حساب زكريا هوساوي.



وفي الدقيقة العاشرة جاءت أول فرصة خطيرة، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي ببراعة ثم تابعها فيصل الغامدي بتسديدة أعلى العارضة.



وقد استغل الأهلي الجهة اليمنى لتاو وتمريرة إلى محمد هاني لكن المعيوف تواجد في الوقت المناسب وتصدى لها دون خطورة في الدقيقة 14.



وطالب كهربا بالحصول على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على حسن كادش في الدقيقة 19 الامر الذي اكدته تقنية الحكم المساعد وانبرى علي معلول للركلة وسجل في شباك المعيوف مسجلا الهدف الأول في اللقاء.



وبذلك أصبح معلول ثاني أفضل هداف أجنبي للأهلي في كأس العالم للأندية برصيد هدفين بعد الأنجولي أمادو فلافيو صاحب الثلاثة أهداف. وأفضل هداف تونسي في كأس العالم للأندية بتسجيل هدفين بالتساوي مع أنيس البدري لاعب الترجي.

وفي الدقيقة 36 تحصل إمام عاشور على بطاقة صفراء بسبب تدخل قوي على كورنادو.



وحاول النمور الضغط في الدقائق الأخيرة بحثا عن هدف التعادل خاصة بالعرضيات.



ومن مرتدة سريعة توغل الأهلي من الجهة اليسرى عن طريق معلول ورغم وجود زيادة عددية إلا أن عرضية التونسي أبعدها هوساوي لركنية.



وفي الدقيقة 42 توقفت المباراة بداعي وجود لمسة يد على محمد عبد المنعم خلال أحد الكرات العرضية ومن جديد اكدت تقنية الفيديو ذلك لينبري لها بنزيمة لكن محمد الشناوي كان في الموعد وتصدى لها ببراعة في الدقيقة 44.



وتعد تلك المرة الثانية التي يتصدى فيها الشناوي لركلة جزاء بمونديال الأندية، بعدما منع تسديدة لوكا مودريتش في نصف نهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد.

الشوط الثاني



أجرى جاياردو تغييرا مع بداية الشوط الثاني بمشاركة أحمد بامسعود بدلا من هوساوي. وفي الدقيقة 49 شارك مد الله العليان بدلا من مهند الشنقيطي.



ومن جديد تألق الشناوي للتصدي لتسديدة الغامدي ثم ارتطمت الكرة بالقائم في الدقيقة 55 ليظل التقدم سائدا للأهلي.



وضرب الأهلي شباك المعيوف بالهدف الثاني في الدقيقة 59 بمرتدة سريعة وتسديدة مقوسة من حسين الشحات من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنا إضافة الهدف الثاني.



وبذلك أصبح الشحات ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم للأندية يسجل في 4 نسخ مختلفة. كما تعادل مع محمد أبو تريكة وسالم الدوسري كأفضل هداف عربي في مونديال الأندية برصيد 4 أهداف. وتساوى في المركز الثاني بترتيب هدافي الأهلي مع أحمد عبد القادر وأمادو فلافيو برصيد 3 أهداف خلف أبو تريكة (4).



وبعد 3 دقائق أضاف إمام عاشور في مشاركته المونديالية الاولى مع الفريق الهدف الثالث للأهلي في اللقاء وعزز التقدم بعد عرضية أرضية من كهربا أودعها في الشباك بسهولة.



وفي الدقائق التالية تحصل فابينيو وكهربا على بطاقة صفراء. وفي الدقيقة 70 شارك حمد لله وجوتا بدلا من إيجور كورنادو ورومارينيو.

ورد كولر بـ 3 تغييرات بمشاركة كريم فؤاد وعمرو السولية وطاهر محمد بدلا من الشحات وإمام وكهربا في الدقيقة 72.



وتصدى المعيوف لتسديدة مروان عطية في الدقيقة 78.



وأجرى كولر آخر تغييرين بمشاركة أليو ديانج وموديست بدلا من بيرسي تاو وكوكا في الدقيقة 87.



ولم تدم مشاركة موديست سوى 3 دقائق بعد تدخل قوي بالمرفق على أحمد حجازي وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجهه.



وسجل بنزيمة هدف حفظ ماء الوجه بعدما تصدى الشناوي ببراعة لرأسية حجازي وتابعها بنزيمة في الشباك مقلصا الفارق لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1 للأهلي.