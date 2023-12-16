مصاب جلل، وفقد كبير عاشته الكويت برحيل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، أمير المواقف الوطنية المشرفة، والإنجازات الكبيرة المكللة دوما بمحبة متبادلة بين حاكم وشعبه. أمير العفو والعطاء والتواضع الذي كان قريبا من المواطنين طوال مسيرته، فشاركهم أفراحهم وأحزانهم، وتلمس احتياجاتهم، ولبى متطلباتهم، فكان السند والعضيد لأهل الكويت أينما كانوا في حلّهم وترحالهم.



آمن (رحمه الله) بوحدة وتكاتف أبناء الكويت كالبنيان المرصوص، وبأن تطور الوطن وازدهاره لا يكونان إلا بتآزر أهل الديرة ووحدتهم وتفانيهم في سبيل الكويت ورفعتها.



وعد الأمير الراحل الشيخ نواف - رحمه الله - فأوفى، حيث رسخ طوال مسيرته سمعة الكويت كبلد الخير والسلام.



ستظل مواقف وإنجازات وعطاءات ومبادرات أميرنا الراحل باقية في وجدان الوطن وذاكرته وفي كل ركن من أركانه. واليوم يعتصرنا الحزن على فراق والد الجميع المخلص الوفي لدينه وأمته، ندعو المولى عز وجل أن يكرم وفادة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ويوسع مدخله ويجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة.