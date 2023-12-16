الكويت اليوم في حزن كبير بحجم عطاءات وإنجازات فقيدها الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد - رحمه الله - الذي كان نموذجا يحتذى في التسامح والخير والعطاء والعدل والتواضع بكل وجوهه. فوالدنا وأمير العفو الذي لطالما كان أباً للجميع دون تمييز أو تفرقة، أعطى الكثير لشعبه وأمته مدافعا عن الحق بصدق وإخلاص، وساعيا للسلام والتسامح ونبذ الحروب والفرقة. الأمير الراحل كان القوي الأمين الذي عرفته الكويت منذ أن تدرج في المراكز وتمرس في الحكم، فسموه كان رجل دولة بكل ما للكلمة من معنى، تدرب وتعلم في مدرسة الكويت الشاملة بدستورها وديموقراطيتها، القريب من شعبه الذي نذر حياته لتحقيق تطلعاتهم وآمالهم والارتقاء بالديرة وازدهارها وتطورها.