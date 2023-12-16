عرفه الكويتيون - كما العالم - بعطاءاته الخيرة وكرمه وجوده، فالعمل الخيري كان في صلب اهتمامات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وخدمة بيوت الله وإعمار المساجد عنده من الأولويات، ففي عام 2009 تم تخصيص موقع لإقامة مسجد ومركز إسلامي بضاحية الصديق في جنوب السرة بالقطعة 1 وعلى مساحة 10 آلاف متر مربع، وقد بني على نفقة سموه ليتحول مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق بفضل رعايته ومتابعته واحدا من أبرز المساجد المضيئة على مستوى الكويت والعالم الإسلامي، حيث استطاع هذا المسجد أن يجذب المصلين والمعتكفين من كل الشرائح خاصة في صلاة التراويح والقيام بالعشر الأواخر من شهر رمضان، وقد تحول المسجد الى خلية نحل إيمانية بفضل رعاية سموه، والذي خبره رواد المسجد بكل تواضع يستقبل المصلين والمتهجدين ويلتقط معهم الصور التذكارية بروح أبوية

وتواضع جم وهو أمر ليس بالغريب. ومن أبرز أسباب حرص الكويتيين على زيارة هذا المسجد اهتمام صاحب السمو - رحمه الله - بإمداد المسجد بمجموعة من القراء المتميزين، إضافة الى السعة المكانية والكرم لجموع المصلين والمعتكفين والمتهجدين، وهذا دليل واضح وجلي على حب الحادب على دينه سمو الأمير الراحل لبيوت الله واهتمامه بمتابعة هذا المسجد والوقوف بنفسه على راحة ضيوف الرحمن وتلبية كل احتياجاتهم، فسموه - رحمه الله - كان الحادب على دينه، المتواضع سلوكا وممارسة.