قال النائب عبدالله فهاد : "‏لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

مصاب الوطن ومصابنا جلل وعظيم برحيل سمو أمير البلاد العابد الزاهد المتواضع الكريم ⁧‫الشيخ نواف الأحمد الصباح يرحمه الله، الذي رحل بعد أن ترك بصماته الواضحة الكبيرة في استكمال مسيرة الخير لهذا البلد المعطاء وكان من دلائل حسن ختامه في هذه الدنيا الفانية عفوه الكريم عن مجموعة من أبنائه المواطنين وإدخال الفرح على قلوب جميع الكويتيين.

عزاؤنا لعضيده سمو نائب الأمير وولي العهد ⁧‫الشيخ مشعل الأحمد الصباح‬⁩ حفظه الله وأسرة الصباح الكريمة والعالم العربي والإسلامي وكافة الشعب الكويتي.

‏اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى مقراً ومستقراً لأميرنا الراحل..وإنا لله وإنا إليه راجعون".