نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ببالغ الحزن والأسى أخاه صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويت الشقيق جميل الصبر والسلوان.

وأصدر ديوان الرئاسة في دولة الامارات البيان التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه».

وقالت وكالة أنباء الامارات الرسمية «وام» إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أمر بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من السبت وتنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الديبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج.