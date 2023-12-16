نعى المسؤولون والزعماء اللبنانيون المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وأبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، معزيا برحيل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وقال: «بسم الله الواحد الباقي وجهه بعد فناء كل شيء، بتسليم بقضائه الذي لا يرد وببالغ الحزن والأسى تبلغنا نبأ رحيل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي برحيله يفتقد لبنان كما الكويت والعالمين العربي والإسلامي قامة عملت من أجل وطنها وفي سبيل منعة الأمة وتوحيد كلمتها نحو التقدم والمنعة والاستقرار.

وأضاف بري: إنني باسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي وباسم الشعب اللبناني أتقدم من سموكم ومن أسرة آل الصباح ومن الشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي، سائلا العزيز القدير أن يلهمنا وإياكم عظيم الصبر والسلوان، ويسكن الراحل الكبير الفسيح من جنانه، ويحفظكم والكويت بعين رعايته.

كما أبرق رئيس المجلس لنظيره رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، معزيا برحيل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وأصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة قضت بإعلان الحداد الرسمي على وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.

كما تنكس حدادا الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخه ولغاية يوم الاثنين ضمنا، كما نصت على أن تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.

وغرد الرئيس سعد الحريري عبر منصة اكس قائلا: رحم الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. برحيله تفقد الكويت ومعها العالم العربي شخصية تميزت بالحكمة وسعة الصدر. ‏أخلص التعازي لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وللشعب الكويتي، وأسأل الله الصبر والسلوان لأسرته.