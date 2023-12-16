قال النائب مرزوق الغانم: ‏"إنا لله وإنا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ولا راد لقضاء الله وقدره..‏بقلوب يعتصرها الحزن، وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى أميرنا ووالدنا، وحاكم دولتنا وحكيمها الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح، لشعبنا وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم.

‏عزائي لسمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله ولأهل الكويت الكرام، ولكل من يسكن هذه الأرض الطيبة

‏اللهم إنه حط رحاله عندك.. فأكرم وفادته.. ووسع مدخله.. فاللهم اغفر له وارحمه، وارفع درجته، وأعظم أجره، وأتمم نوره، وأفسح له في قبره، وألحقه بنبيه. واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة".