

تقدم السياسي العراقي البارز ورئيس «تيار الحكمة الوطني العراقي» عمار الحكيم بتعازيه في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.

وقال في منشور عبر حساباته في مواقع التواصل:



«إنا لله وإنا إليه راجعون، نتقدم للكويت الجارة والشقيقة حكومة وشعبا بأسمى آيات العزاء والمواساة لرحيل أميرها سمو الشيخ نواف الأحمد، وإذ نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته نستذكر دوره الوسطي المعتدل في التعامل مع أغلب الملفات والقضايا الساخنة بالمنطقة والعالم لاسيما العربية والإسلامية منها من منطلق سمح ونظرة مسؤولة وموقف بعيد عن الانفعال والتشنج.



حفظ الله الكويت الشقيقة وجميع شعوبنا العربية والإسلامية من كل شر، ووحّد كلمتنا على الخير والمحبة».