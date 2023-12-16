قدم ملك الأردن عبدالله الثاني تعازيه بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد. ونقلت وكالة الأنباء الأردني «بترا» عن الملك قوله «نشاطر أشقاءنا في الكويت الأحزان بوفاة سمو الأخ الشيخ نواف الأحمد الصباح. كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته، وعرفناه صاحب نخوة وحكمة ودؤوبا في تمتين العلاقات العربية. أحر التعازي لأخي الشيخ مشعل ولأسرته الكريمة وللشعب الكويتي العزيز».

كما نقلت الوكالة عن الملكة رانيا قولها «رحم الله الشيخ نواف الأحمد الصباح، المغفور له بإذن الله بما عهدنا فيه من طيب وتواضع.. نعزي أنفسنا بفقيد الأمة العربية، صاحب الأيادي البيضاء والمواقف الإنسانية. وأشاطر أهلي في الكويت التي لها مكانة خاصة في قلبي أحزانهم بفقيدنا جميعا».