أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.

وكتب بوتين في برقية أرسلت إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ونشر نصها على موقع الكرملين الإلكتروني: «صاحب السمو، أرجو أن تتقبلوا خالص التعازي في وفاة أخيكم الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.. الأمير نواف الأحمد كانت له مكانة كبيرة في الشرق الأوسط. لقد فعل الكثير من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للكويت وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية. ونحن نقدر مساهمته الشخصية في تعزيز العلاقات الودية الروسية - الكويتية».