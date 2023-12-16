بعث الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بوفاة الأمير الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد.

وجاء في نص برقية التعزية بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع): «ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح». وأضاف: «باسمي وباسم الشعب العراقي نتقدم لسموكم ولأسرة الصباح وللشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي وصادق المواساة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم والعائلة الكريمة والشعب الكويتي الصبر والسلوان».