عبدالعزيز الفضلي



أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة عن تعطيل العمل في وزارة التربية والإدارات المركزية التابعة لها والمناطق التعليمية والمدارس والمعاهد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17/12/2023، وذلك حدادا لوفاة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.



وأوضح الوهيدة في بيان رسمي أنه سيتم تغيير مواعيد بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول 2023/2024، للمرحلة المتوسطة على ان تبدأ بتاريخ 20 الجاري حتى تاريخ 28 الجاري، وبالنسبة للمرحلة الثانوية الصف العاشر والحادي عشر أدبي وعلمي سيبدأ الأربعاء 20 الجاري حتى يوم الخميس 4 يناير 2024.



كما أشار الوهيدة إلى أن اختبارات الصف الثاني عشر بقسمية العلمي والأدبي سيتم ترحيلها إلى تاريخ 7 يناير 2024. وتنتهي بتاريخ 18 يناير 2024 واختبارات التعليم الديني ترحل لتاريخ 2 يناير 2024 وتنتهي بتاريخ 18 يناير 2024، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن الجداول المعدلة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة التربية.