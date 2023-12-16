عزّى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الأستاد بوفاة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وقال: «أتقدم باسمي وباسم جميع العاملين في وزارات الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة والهيئات التابعة بأحر التعازي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ولرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ولعموم آل الصباح والشعب الكويتي الكريم بأحر التعازي بوفاة المغفور له سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي كان حاضرا في جميع أدوار حياته متفانيا في بناء نهضة الكويت ورفاهية أهلها، وقد كنا في عملنا الوزاري نستمد من توصياته وتعليماته رحمة الله عليه الرؤى لتنمية وتطوير الكويت وتلبية متطلبات وطموحات الشعب الكويتي الكريم.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).