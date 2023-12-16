أعلنت سلطنة عمان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام وتعليق العمل في القطاعين الحكومي والخاص لمدة ثلاثة أيام ابتداء من السبت لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.

جاء ذلك في بيان أصدره البلاط السلطاني أكد خلاله تلقي السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان «بتأثر وحزن بالغين تلقينا نبأ وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت الشقيقة الذي كان أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة الأمتين العربية والإسلامية ورفعة وازدهار دولة الكويت».

وأشار البيان إلى أن سلطان عمان أصدر أوامره بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام، معربا عن مشاركة السلطنة قيادة وحكومة وشعبا الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم في مصابهم الجلل «وأن يتغمد الله سبحانه وتعالى الفقيد بفيض رحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار وأن يمد عائلته الكريمة وشعب دولة الكويت الشقيق بجميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».