أكد البرلمان العربي أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا رجلا من رجالهما الأوفياء برحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في بيان عن خالص الحزن والأسى لوفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع المغفور له بإذن تعالى سمو الشيخ نواف الأحمد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وشدد على أن الراحل كان قائدا حكيما دفع ببلاده نحو تحقيق نهضة وإنجازات رائدة عززت من مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي.

وأكد أن الفقيد كان له دور بارز في تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات وحرص على الأمن والسلم الدوليين.