القاهرة ـ هناء السيد



نعى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



وأصدرت مشيخة الازهر بيانا جاء فيه: بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره ينعى فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، والذي وافته المنية، بعد أن قضى طيلة حياته في خدمة شعبه ووطنه، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.



وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الكويتي وإلى أسرة الفقيد الكبير الراحل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة العربية والإسلامية بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أسرته وشعب الكويت العزيز الصبر والسلوان، (إنا لله وإنا إليه راجعون).