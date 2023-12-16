في هذه اللحظة الصعبة، نعزي انفسنا ونعزي شعب الكويت العزيز بوفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح. إنها فقدان كبير للكويت وللعالم العربي والإسلامي بأسره. نرسل تعازينا الحارة وأفكارنا الصادقة إلى الأسرة الحاكمة في الكويت وإلى جميع الكويتيين.

لا يمكنني أن أقول كلمات تجدي عمق الحزن بهذا الخبر، ولكني أدعو الله أن يمنح القوة والصبر للشعب الكويتي والاسره الحاكمه اسره الشيخ نواف خلال هذه الفترة الصعبة.

إنها فقدان كبير لشخصية كبيرة، وسيظل إرثه وإنجازاته خالدة في ذاكرتنا. رحم الله الشيخ نواف وأسكنه فسيح جناته.

الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير الكويت الراحل، كان شخصية بارزة في الحياة السياسية والاجتماعية للكويت وللعالم العربي بأسره. كان لديه مسيرة حافلة بالإنجازات والتفاني لخدمة بلاده.