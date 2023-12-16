القاهرة - مجدي عبدالرحمن

نعى مجلس النواب المصري برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، رئيس المجلس باسمه واسم أعضاء مجلس النواب المصري، إلى شعب الكويت وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، الذي انتقل الى جوار ربه بعد مسيرة وطنية ثرية بالعطاء والإنجازات.

وأعرب جبالي، عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا، سائلا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الكويت والأمة العربية والإسلامية صبر المؤمنين.

وقد نكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، وذلك عملا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام اعتبارا من السبت وحتى يوم الاثنين.