أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند، عن إعادة جدولة المراجعات والمواعيد الطبية المجدولة وغير العاجلة في المنشآت الصحية وفقا لطبيعة الإجراء الطبي، وذلك بالتنسيق مع إدارة المنشأة الصحية وفقا للتعميم الإداري الصادر اليوم لوزارة الصحة إزاء المصاب الجلل في وفاة المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله.

وأشار د.السند إلى أن التعميم تضمن العمل بنظام الخفارات اعتبارا من الأحد 17 الجاري وحتى الساعة 7:30 من صباح الأربعاء المقبل، على أن يتم تنكيس الأعلام على ديوان عام الوزارة وكل المنشآت الصحية التابعة للوزارة لمدة 40 يوما، سائلا الله أن يتغمد سمو الأمير الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.