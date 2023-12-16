أعلن الديوان الملكي الأردني الحداد سبعة أيام على المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.

وذكر الديوان في بيان أن ملك الأردن الملك عبدالله الثاني أمر بإعلان الحداد على الفقيد الكبير في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام اعتبارا من السبت.

وقال البيان إن العاهل الأردني ينعى الفقيد سمو أمير البلاد الراحل ويعرب عن تأثره والشعب الأردني بهذا المصاب الجلل، ويؤكد وقوف المملكة الأردنية إلى جانب الكويت الشقيقة والشعب الكويتي العزيز في هذا الظرف الصعب.

وتضرع الديوان الملكي الهاشمي إلى الله العلي القدير أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويت الصبر والسلوان.

وكان نعى العاهل الأردني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد قائلا: نشاطر أشقاءنا في الكويت الأحزان بوفاة سمو الأخ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وشدد العاهل الأردني على أن سمو أمير البلاد الراحل: «كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته وعرفناه صاحب نخوة وحكمة ودؤوبا في تمتين العلاقات العربية».