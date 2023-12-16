

قالت النائبة د.جنان بوشهري «فقدت الكويت والأمتان العربية والإسلامية أميرا محبا لشعبه، وحاكما تمسك بالدستور والديموقراطية، وقائدا سيذكر التاريخ دوره في استكمال مسيرة المصالحة الخليجية، وزعيما انتصر للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية».



‏وأضافت بوشهري «إن الحديث عن مآثر المغفور له سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، حديث لا ينتهي قوله، فهو أمير العفو والتسامح الذي احتضن تحت بشته أبناءه الكويتيين، وعمل خلال فترة توليه مسند الإمارة على توفير العيش الكريم للمواطنين، وتحقيق المصالحة الوطنية والرخاء الاقتصادي».



‏وذكرت «ان المصاب جلل والفقد عظيم ولا نقول إلا ما يرضي الله لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ونتقدم إلى أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الكريم بأحر التعازي بوفاة المغفور له سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، ونسأل العلي القدير له الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويجزيه عنا خير الجزاء».