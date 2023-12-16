نعت الأمتان العربية والإسلامية ودول العالم فقيد الكويت الكبير الراحل سمو الأمير الشيخ نواف الحمد، الذي وافته المنية ظهر السبت.

وأعرب زعماء وقادة ورؤساء العالم، عن بالغ الحزن والأسى بوفاة الأمير الراحل، مقدمين التعازي لعائلة آل الصباح الكرام وللشعب الكويتي، راجين من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، سائلين المولى للأمير الراحل الرحمة والمغفرة.

وإذ عدد القادة مناقب الفقيد ومآثره، فإنهم أشادوا بما تمتع به رحمه الله من حكمة وإخلاص لوطنه وشعبه وحرصه على تعزيز الترابط الخليجي المشترك والتفاني في مناصرة القضايا المحورية لأمتيه العربية والإسلامية ودعم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

وقد أعلنت دول الخليج ودول عربية وإسلامية حدادا رسميا وتنكيسا للأعلام تقديرا للراحل الكبير وسيرته الحافلة بالعطاء.