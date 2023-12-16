القاهرة ـ ناهد إمام

تقدم سفيرنا بالقاهرة السفير غانم صقر الغانم بخالص التعازي والمواساة للكويت وشعبها الوفي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

وقال السفير الغانم لـ «الأنباء» ان سموه، رحمه الله، كان من أبرز الشخصيات السياسية في الكويت والعالم أجمع، حيث ساهم بفاعلية في تطوير وبناء الكويت وتعزيز دورها على الساحة الإقليمية والدولية.

وأضاف السفير الغانم: أسأل الله العلي القدير ان يتغمد المغفور له بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الشعب الكويتي وأسرة آل الصباح الكريمة الصبر والسلوان بهذا المصاب الجلل، وأن يديم على الكويت الحبيبة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.