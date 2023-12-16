twitter facebook whatsapp viber telegram email حمدان العازمي: بقلوب راضية مؤمنة بقضاء الله وقدره نعزي أنفسنا والشعب الكويتي في سمو الأمير.. اللهم تغمده بواسع رحماتك وأسكنه فسيح جناتك وارفع درجته واجبر كسرنا السبت 2023/12/16 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2296 A+ A- استمع قال النائب حمدان العازمي: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب راضية مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعزي أنفسنا والشعب الكويتي في وفاة أمير البلاد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اللهم تغمده بواسع رحماتك وأسكنه فسيح جناتك وارفع درجته واجبر كسرنا».