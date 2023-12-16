

قال النائب حمدان العازمي: «‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. ‏بقلوب راضية مؤمنة ‏بقضاء الله وقدره، ‏نعزي أنفسنا والشعب الكويتي في وفاة أمير البلاد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح‬، ‏اللهم تغمده بواسع رحماتك وأسكنه فسيح جناتك وارفع درجته واجبر كسرنا».