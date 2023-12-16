قال النائب د.عبدالهادي العجمي: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، خبر مفجع وحزين للكويت كلها. ولا نقول إلا ما يرضي الله، رحم الله أمير العفو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم للشعب الكويتي من عطاءات كبيرة طوال مسيرته في خدمة الكويت وأهلها والأمتين العربية والإسلامية، رحم الله من أبى أن يرحل من دون أن يسعد الشعب بعفوه الرحيم الكريم عن مجموعة كبيرة من أبنائه، اللهم أسكنه فسيح جنانك، وهيئ للكويت وشعبها أمرا رشدا، خالص العزاء لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وللأسرة الكريمة وللشعب الكويتي، و(إنا لله وإنا إليه راجعون)».