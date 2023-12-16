

قال النائب د.عبدالهادي العجمي: «‏لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، خبر مفجع وحزين للكويت كلها. ولا نقول إلا ما يرضي الله، ‏رحم الله أمير العفو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم للشعب الكويتي من عطاءات كبيرة طوال مسيرته في خدمة الكويت وأهلها والأمتين العربية والإسلامية، ‏رحم الله من أبى أن يرحل من دون أن يسعد الشعب بعفوه الرحيم الكريم عن مجموعة كبيرة من أبنائه، ‏اللهم أسكنه فسيح جنانك، وهيئ للكويت وشعبها أمرا رشدا، ‏خالص العزاء لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وللأسرة الكريمة وللشعب الكويتي، و(إنا لله وإنا إليه راجعون)».