

قال النائب د.محمد المهّان:‏ «(إنا لله وإنا إليه راجعون) ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره نعزي أنفسنا وصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع برحيل المغفور له بإذن الله أمير التسامح والعفو سمو الشيخ نواف الأحمد».

وأضاف المهّان «فقدت الكويت أمير المحبة والتسامح والتواضع ونشهد الله أنه كان حاكما محبا متواضعا عادلا، نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال، وأن ينزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا».