قال رئيس مجلس الشورى البحريني علي الصالح إن الكويت وشعبها الوفي والوطن العربي خسروا بوفاة المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد قائدا حكيما ومخلصا وأميرا وفيا لدينه ووطنه وشعبه، سعى بكل تفان لخدمة الأمتين العربية والإسلامية ونصرة القضايا الإنسانية.



وأعرب الصالح، في بيان، عن أحر التعازي وخالص المواساة للكويت وشعبها بوفاة المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه بعد أن قضى حياته وسخر جهوده من أجل نهضة الكويت وازدهارها.



وأكد أن سمو الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، أسهم في تسجيل الإنجازات والعطاءات المشهودة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية.



وأضاف أن سمو الأمير الراحل سجل طوال حياته بصمات واضحة وصورا متعددة في مسارات الخير ودروب العمل المثمر والدعم والمساندة لما يحقق للكويت وشعبها التنمية والتقدم.