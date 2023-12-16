نعى الديوان الأميري أمس إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه. وقد نادى مجلس الوزراء بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد أميرا للكويت.

وتقدم أعضاء مجلس الأمة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، وللشعب الكويتي الكريم بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، مؤكدين أن سموه، رحمه الله، عرف عنه الصلاح والخير، وقاد مسيرة الكويت نحو التنمية والنهضة.

وأكدوا أن الفقيد بادل شعبه الحب والإخلاص والوفاء وبدأ عهده بعفو واختتم عهده بعفو، داعين الله أن يتغمده بواسع راحمته، وأن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته، متقدمين بالعزاء إلى عضيده ومن صان عهده صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح وإلى آل الصباح الكرام.