طهران - وكالات: أعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن تعازيه إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



وذكرت الرئاسة الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن رئيسي قدم تعازيه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأسرة آل الصباح الكرام وحكومة وشعب الكويت.



وابتهل رئيسي إلى الباري عز وجل بأن يتغمد سمو الأمير الراحل بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أسرة آل الصباح الكرام الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن تعازيه لشعب وحكومة الكويت، سائلا لسمو الأمير الراحل المغفرة والرحمة وللشعب الكويتي «النجاح والعزة والأمن».