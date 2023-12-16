قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري «نعزي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأنفسنا والشعب الكويتي بوفاة سمو أميرنا الراحل الشيخ نواف الأحمد، حاكمنا العادل العابد الزاهد المحب لشعبه ووطنه وحاميا لدستور بلده وديموقراطيته، فمصابنا جلل برحيله، لكنها إرادة الله، وعزاؤنا الوحيد بقائد مسيرتنا الجديد الذي سيكمل مسيرة حكم البلاد وسط محبة الشعب لسموه فهو خير خلف لخير سلف، وإنا لله وإنا إليه راجعون».