اسامة ابو السعود

أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد م.تركي العتيبي تعميما إداريا رقم (17) لسنة 2023 بشأن أداء صلاة الغائب على سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله تعالى.



وجاء في التعميم «قال تعالى (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)، تنعى إليكم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله تعالى وجعل الجنة مثواه، وتتقدم بأحر التعازي إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا على هذا المصاب الجلل.



وتابعت «الأوقاف» في تعميمها «وعليه نوجه جميع أئمة المساجد بأداء صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله تعالى الأحد 17 الجاري بعد صلاة الظهر مباشرة في جميع مساجد الكويت».



وختم تعميم الأوقاف الموجه لجميع الأئمة «سائلين الله تعالى بمنه وكرمه أن يتغمد الفقيد الأمير الراحل بواسع رحمته، وأن يوفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى».