القاهرة - هناء السيد



أعرب مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري عن بالغ حزنه لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد - طيب الله ثراه - وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء»: نتقدم بالتعزية إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بوفاة المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة.



وقدم السفير طلال المطيري التعازي كذلك للشعب الكويتي بهذا المصاب الجلل، مستذكرين مناقب فقيد الأمة العربية والإسلامية ودوره الكبير في خدمة بلده طوال 6 عقود كرس حياته لخدمه أبناء وطنه.



وقال ان الأمير الراحل كان قائدا حكيما دفع ببلاده نحو تحقيق نهضة وإنجازات رائدة عززت من مكانة الكويت المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي، كذلك دورة البارز في تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات.



وأشار المطيري إلى ان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط نعى في بيان له وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، والذي جاء فيه ان فقيد الأمة العربية رمز للإنسانية السمحة، وقد أفنى حياته في خدمة بلده في زمن الاستقرار وفي زمن التحديات الكبرى التي عرفتها الكويت، وأن سموه آمن بالعمل العربي المشترك كغاية لا بديل عنها وظلت الكويت في عهده إحدى دعائم عمل المنظومة العربية وفي القلب منها جامعة الدول العربية.



وذكر الأمين العام أن مآثر فقيد الأمة العربية تجعل ذكراه راسخة في الوعي العربي وأن الجامعة العربية تقف مع شعب الكويت في هذا الوقت الحزين بكل الدعم والتأييد والدعوات الصادقة.