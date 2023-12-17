أسامة دياب



تقدم عدد من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى البلاد بخالص التعازي إلى الكويت حكومة وشعبا بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه.



وأشاروا إلى أن فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية كان رجل دولة من طراز فريد، مؤكدين أن ما تركه من إنجازات سيبقى خالدا في ذاكرة الأجيال القادمة.



في هذا الإطار، قال عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان زبيد الله زبيدوف: أتقدم بخالص التعازي للكويت حكومة وشعبا في هذا المصاب الأليم والحادث الجلل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته وعظيم مغفرته.



وأشاد زبيدوف بالمسيرة الحافلة لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.



بدوره، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد سمو الأمير سلطان بن سعد: خالص العزاء وصادق المواساة للوالد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإخوانه الشيوخ فيصل وعبدالله وسالم وشيخة ولأسرة الصباح الكرام والشعب الكويتي وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وتابع: أسأل المولى عز وجل أن يتغمد الأمير الراحل بواسع رحمته ومغفرته ويتقبله بقبول حسن. وأدعو الواحد الأحد أن يوفق صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأن يكون له عون وسند لاستكمال مسيرة أسلافه الميامين رحمهم الله للمضي قدما بالكويت الشقيقة لمزيد من التقدم والازدهار وأن يحفظ الله الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والنماء.

إنا لله وإنا إليه راجعون. من جهته، قال السفير الإماراتي لدى البلاد د.مطر النيادي: نتقدم بخالص التعازي إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا بوفاة المغفور له سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مضيفا: سيبقى ذكر سموه خالدا في ذاكرة الجميع لقيادته الحكيمة ومآثره العديدة على المستويين العربي والدولي.



وتابع السفير الإماراتي: نشاطر الشعب الكويتي مصابهم الجلل برحيل المغفور له بإذن الله وندعو الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



من جانبه، قال سفير سلطنة عمان لدى البلاد د.صالح الخروصي: كم آلمنا هذا المصاب الفادح برحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي يشهد له القاصي والداني والبعيد قبل القريب باللطف والتواضع والمحبة التي ميزت أسلوبه وتعامله مع الجميع.



وأضاف الخروصي: بذل الراحل إلى دار البقاء كل ما يملك من جهد لخدمة الكويت وشعبه الوفي. كما ارتبط بعلاقة خاصة ووطيدة للغاية مع جلالة السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، ومع جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله ورعاه.

كما عمل مع إخوانه ملوك ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي على كل ما فيه تقدم ورفعة لشعوبهم. وكان حريصا على ترسيخ مبادئ السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.



وختم السفير العماني: نسأل الله أن يتغمد فقيدنا وفقيد العالم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الكويت وشعبها الكريم الصبر والسلوان.



من جانبه، رفع سفير مملكة البحرين صلاح المالكي أصدق عبارات التعازي وعظيم المواساة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، حفظه الله ورعاه، وإلى أعضاء الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي الشقيق في وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، وجعل الجنة مثواه، مستذكرا عطاء سموه المخلص والبار في خدمة وطنه وأمته وشعبه، قائلا: افتقدنا أمير التواضع والتقوى الذي كرس حياته لخدمة شعبه ورفعة وطنه مدافعا عن قضايا أمته العربية والإسلامية.



ودعا السفير المالكي المولى عزت قدرته أن يشمل الله تعالى سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه، بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه وشعبه جميل الصبر والسلوان.



من جهته، قال عميد السلك الديبلوماسي العربي سفير دولة فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب: بمزيد من الأسى أنعى باسم الجالية الفلسطينية في الكويت وباسم طاقم سفارة دولة فلسطين واسمي شخصيا قائدا إنسانا عظيما عروبيا أفنى حياته في خدمة بلده الكويت وشعبه العظيم وأمتيه العربية والإسلامية بكل إخلاص ومحبة.



وأضاف طهبوب: لقد كان، رحمه الله وطيب ثراه، محبا مخلصا لفلسطين وقضيتها ومقدساتها ولطالما وقف بكل قوة وصلابة الى جانب الحق الفلسطيني وكانت مواقف سموه منذ اللحظة الأولى للعدوان الغاشم على قطاع غزة المحاصر واضحة وجلية بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني من خلال توجيه القيادة السياسية وحكومة الكويت لعمل كل ما يجب من أجل إغاثة فلسطين وشعبها، ومنذ توليه مقاليد الحكم كانت فلسطين بالنسبة له أولوية السياسة الخارجية الكويتية استمرارا للنهج الكويتي في دعم فلسطين وقضيتها وإسناد الحق الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وختم طهبوب: رحم الله الأمير الزاهد النقي والإنسان وأسكنه فسيح جنانه، وألهم آل الصباح الكرام وشعب الكويت العزيز والأمة العربية جميل الصبر وحسن العزاء في هذا المصاب الجلل.. (إنا لله وإنا إليه راجعون).



أما السفارة الأميركية لدى البلاد فقالت في بيان صحافي: تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. ونتقدم بخالص تعازينا القلبية لأسرته ولشعب الكويت.



وتابعت السفارة: لقد كان سمو الأمير صديقا للولايات المتحدة الأميركية وداعما قويا للشراكة العميقة والممتدة بين بلدينا.



وختمت بالقول: إننا لننعي رحيله ونحيي مساهماته الجليلة في تطوير بلاده وتقدمها.



من جانبها، قالت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لوفليشر: بحزن شديد علمت بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، وبالنيابة عن فرنسا، أتقدم بأحر التعازي لعائلة الصباح وحكومة وشعب الكويت.



من جهتها، قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس: لقد علمت ببالغ الحزن والأسى بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. لقد كرس سموه حياته لخدمة الكويت بما في ذلك علاقاتها مع حلفائها وأصدقائها.

وسيبقى سموه في ذاكرة الجميع لجهوده في دعم المحتاجين، وقيادته الإنسانية في مواجهة الكوارث الطبيعية والصراعات. كما سيبقى سموه في الذاكرة كصديق عظيم للمملكة المتحدة، وعلى كل ما فعله لتعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة والكويت.



وختمت السفيرة البريطانية بالقول: بالنيابة عن الحكومة البريطانية، أود أن أتقدم بخالص التعازي لعائلة الصباح وأصدقائه وشعب الكويت.



الاتحاد الأوروبي



قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت آن كويستينن: تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وبالنيابة عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت، أتقدم بخالص التعازي إلى أسرة الصباح وحكومة الكويت والشعب الكويتي في هذا المصاب الأليم.



وأضافت: لقد كان سمو الأمير الراحل قائدا عظيما، خدم بلاده لسنوات عديدة وبإخلاص والتزام كبيرين، وسيتذكره دائما كل من يعمل لأجل الاستقرار الإقليمي والتواصل بين الشعوب. إنني أرغب في أن أعبر عن تقديري لصداقته تجاه الاتحاد الأوروبي، وأنا على ثقة بأن إرثه سيبقى حيا في قلوب وأذهان الناس.



من جهته، قال السفير الألماني لدى البلاد هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس: تلقينا ببالغ الأسى وعظيم الحزن نبأ وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



وتابع: خالص تعازينا إلى الكويت حكومة وشعبا في هذا المصاب الجلل، متمنيا للكويت وشعبها دوام التوفيق والازدهار.



من جهته، قال السفير الإسباني ميغيل مورو أغيلار: «أحر التعازي الشخصية وتعازي حكومة مملكة إسبانيا على النبأ الحزين بوفاة سمو أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله وجعل مأواه الجنة».



وأضاف: «تعاطفنا مع الأسرة الحاكمة والحكومة وشعب الكويت في هذا الوقت الحزين، مع أطيب تمنياتنا لمستقبل البلاد».



بدوره، قال السفير السويسري لدى البلاد تيزيانو بالميلي: نيابة عن المجلس الاتحادي السويسري، أتقدم بخالص تعازينا للأسرة الحاكمة وحكومة وشعب الكويت في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد». وأضاف: «أعلم أن سموه كان صديقا حقيقيا لسويسرا، البلد الذي يعرفه جيدا ويقدر أصالته، وهي صفة نتقاسمها بين شعبينا».



هذا، وقام بالميلي شخصيا بتنكيس علم بلاده فوق منزله وفي مبنى السفارة.



أما السفيرة الكندية عليا مواني فقد قالت: «باسم فريق عمل السفارة، أود أن أتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويت العزيز لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وأضافت: «إن قيادته الحكيمة وتفانيه في خدمة بلده لن ينسى أبدا».



من جانبه، قال السفير الياباني لدى البلاد مورينو ياسوناري: نيابة عن حكومة اليابان وشعبها، أعرب عن خالص تعازينا في وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الراحل.



وأضاف: نعرب عن تعاطفنا القلبي مع أسرة آل الصباح والشعب الكويتي. إننا نشعر بحزن عميق لوفاة الأمير الراحل الذي قدم مساهمات كبيرة بقيادته المتميزة وحكمته في تعميق العلاقة بين اليابان والكويت وكذلك في السلام والازدهار في العالم. ونتمنى أن ترقد روح الفقيد بسلام.



بدورها، قالت السفيرة التركية طوبى نور سونمز: «تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، القائد الرحيم ذي الرؤية الصائبة».



وأضافت: «سيبقى إرثه منارة تنير الطريق للأجيال القادمة في الكويت، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته ومغفرته».



من جانبه، قال السفير الإيراني محمد توتونجي: نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأحبائنا وإخواننا في الكويت الشقيقة لوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، تغمده الله بواسع رحمته وعظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم. وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وقال سفير بيرو لدى البلاد كارلوس فيلاسكو منديولا: باسم سفارة جمهورية بيرو، أتقدم بأحر التعازي لشعب الكويت الكريم والحكومة في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وأضاف: كان سموه قائدا محترما، قاد الكويت خلال أوقات الازدهار والتحدي. وكان تفانيه الذي لا يتزعزع لأمته والتزامه بالتعاون الإقليمي والدولي مصدر إلهام للجميع.



من جهته، قال سفير النمسا لدى البلاد ماريان وربا: تنعى النمسا وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الراحل.



وأضاف: سنتذكر سموه دائما كرجل عظيم العدل والرحمة، قائد حكيم ورجل نبيل بقلب كبير مليء بالإنسانية والدفء والرعاية، سعى بلا كلل ونجح في تقديم الأفضل لشعبه وجميع سكان الكويت.



أما السفير الإيطالي المعين لدى الكويت، لورنزو موريني، فأعرب عن خالص التعازي لأسرة وحكومة وشعب الكويت بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وأضاف: تتقدم الحكومة الإيطالية وكذلك الجالية الإيطالية المقيمة في الكويت بأحر التعازي والمواساة في وفاة سمو أمير البلاد.



من جانبه، قال سفير رومانيا موغوريل ستانيسكو: «أود أن أعرب عن حزني العميق لنبأ وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وأن أنقل خالص أسف بلادي إلى أسرته وجميع المواطنين الكويتيين».



وأضاف: «فلتبق ذكرى سموه خالدة إلى الأبد، إذ ساهمت قيادته كثيرا في تحقيق السلام والاستقرار في الكويت والمنطقة، خاصة في مثل هذه الأوقات المضطربة».



وختم سفير رومانيا: «وفي هذه المناسبة الحزينة، أود أن أؤكد من جديد الصداقة والتضامن الذي يربط بلداننا وشعوبنا، والذي سيستمر حتى في أسوأ الفترات».



من جهته، قال سفير جمهورية أذربيجان اميل كريموف: «ببالغ الحزن وعظيم الأسى يؤسفني بالتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء سفارة جمهورية أذربيجان في البلاد إلى الكويت حكومة وشعبا بخالص العزاء وصادق المواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل.



وتابع كريموف: لقد أحزنني وأحزن جمهورية أذربيجان حكومة وشعبا خبر وفاة سموه رحمه الله، لقد فقدت الأمة العربية والإسلامية إنسانا أفنى حياته في تحقيق إنجازات وإسهامات نهجها القيم والمبادئ والأخلاق التي يشهد لها التاريخ».



وختم سفير أذربيجان: أرجو من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و(إنا لله وإنا إليه راجعون).



بدوره، قال سفير جمهورية قبرص مايكل مافروس: ببالغ الأسى والحزن تلقينا النبأ الحزين بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأمير السادس عشر للكويت.



وأضاف مافروس: منذ استقلال البلاد وخلال خدمته العامة، أظهر سموه القدرة على العمل الجاد والحكمة والتفاني المثالي في شؤون البلاد وشؤون المواطنين.



وتابع: شهدت الكويت في عهد سموه المزيد من التطور والازدهار، وتمكنت من الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار والأمن، وتعاملت بنجاح مع تداعيات فيروس كورونا، واستكملت عملية الوساطة الكويتية لتوحيد دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021، وبذلك تعزيز مكانة الدولة المتميزة على المستوى العربي والإقليمي والدولي.



وأضاف سفير قبرص: حافظت الكويت تحت قيادته على سياستها الراسخة المتمثلة في الاعتدال والتسامح، واحترام الحكم الذاتي لجميع الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي والتسوية السلمية للصراعات بين الدول، وكلها أمور ذات أهمية قصوى بالنسبة لدول العالم ولجمهورية قبرص كذلك.



وختم مافروس: بالنيابة عن حكومة وشعب جمهورية قبرص، أود أن أتقدم إلى أسرة آل الصباح المكلومة وشعب الكويت الصديق بتعازينا القلبية، رحم الله سمو الأمير الراحل وتغمده بواسع رحمته، وليبق إرثه في الذاكرة إلى الأبد.



بدوره، قال النائب البطريركي للروم الملكيين في الكويت والخليج العربي الأرشمندريت بطرس غريب: «بفائق الحزن والأسى أتقدم باسمي وباسم أبناء رعية كنيسة الروم الكاثوليك بالتعازي القلبية الحارة الى عائلة آل الصباح والى حكومة الكويت وشعبها بوفاة المغفور له سمو الأمير الشيخ نواف الصباح، أمير الكويت، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».



من جهتها، تقدمت المنظمة الدولية للهجرة إلى الكويت حكومة وشعبا بأحر التعازي لوفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.



أما الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي لدى الكويت ودولة قطر د.ياد النكت فقال: ببالغ الحزن أتقدم بخالص التعازي لدولة وشعب الكويت لوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وأضاف: عمل سمو الأمير الراحل خلال حياته جاهدا على تنمية الكويت وازدهارها، تاركا وراءه إرثا كبيراو فليرحمه الله.