عبر عدد من الوزراء، عن حزنهم الشديد وتأثرهم برحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، حيث أشادوا بمسيرة سموه ورحلة العطاء الوطني التي امتدت طوال سنوات حياته، مشيرين إلى ما قدمه المغفور له بإذن الله تعالى من عطاءات وطنية في جميع المناصب التي تبوأها سموه، والتي كان فيها مثالا وقدوة في العطاء والبذل لأجل الكويت وطنا ومواطنين، لافتين إلى حرص سموه، رحمه الله، خلال مسيرة عطائه على أهمية أن يعمل الجميع لأجل الكويت وأن يكون الإخلاص في العمل من أجل الكويت دائما.



في البداية، نعى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، قائلا: «أنعي والدي وسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. كما أعزي والدي وسيدي حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، والشعب الكويتي بوفاة أميرنا ووالدنا الفقيد الكبير، رحمه الله رحمة واسعة. وحفظ الله الكويت وشعبها بقيادة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح».



محبة الشعب



كذلك قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري: نعزي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وأنفسنا والشعب الكويتي بوفاة سمو أميرنا الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، حاكمنا العادل العابد الزاهد المحب لشعبه ووطنه والذي كان حاميا لدستور بلده وديموقراطيته، فمصابنا جلل برحيل سموه، لكنها إرادة الله، وعزاؤنا الوحيد بقائد مسيرتنا الجديد الذي سيكمل مسيرة حكم البلاد وسط محبة الشعب لسموه فهو خير خلف لخير سلف. و(إنا لله وإنا إليه راجعون).



من جهته، نعى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلا المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة ويتغمده بواسع رحمته. ودعا العيبان الله أن يجزي سمو الأمير الراحل خير الجزاء وان يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة، وأن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة، ويدخله الجنة مع الشهداء والصديقين، مؤكدا أن الراحل وخلال مسيرته كان نعم القائد الناصح، حيث حمل على عاتقه مسؤولية تعزيز الألفة والتسامح والتسامي بين أبناء شعبه، كما انه وجه الحكومة نحو التعاون وتسريع عجلة التنمية والبناء. وأضاف انه إبان حكم سموه نشطت وتيرة التشريعات الإصلاحية المهمة، وتبلورت في عهده لبنة المشاريع الاقتصادية التي ستشهدها البلاد في القادم من الأيام، ليستكمل مسيرته أخوه وعضده صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.



واختتم العيبان بالدعاء بالرحمة الواسعة لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، وبالصبر والسلوان لآل الصباح الكرام كافة، وللشعب الكويتي في هذا المصاب الجلل.



وزير الشؤون



كما نعى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، سيظل المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، علامة فارقة في تاريخ الكويت وستبقى إسهاماته ودوره في تطوير عمل وزارة الشؤون الاجتماعية عندما تحمل مسؤوليتها عام 1991 عنوانا للعمل والتفاني في خدمة الكويت وشعبها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



وزير «الإعلام» و«الأوقاف»



قال وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، بقلوب مؤمنة تلقينا نبأ وفاة والدنا وأميرنا سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد أميرنا وقائدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



‏(إنا لله وإنا إليه راجعون).



وزير الكهرباء والماء و«الأشغال»



كذلك عزى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الأستاد بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، قائلا: (انا لله وإنا اليه راجعون) أتقدم باسمي وباسم جميع العاملين في وزارة الكهرباء والماء ووزارة الاشغال العامة والهيئات التابعة لهما بأحر التعازي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ولرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وإلى عموم آل الصباح والشعب الكويتي الكريم بأحر التعازي بوفاة المغفور له سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، تغمده الله بواسع رحمته، الذي كان حاضرا في جميع ادوار حياته متفانيا في بناء نهضة الكويت ورفاهية أهلها، وقد كنا في عملنا الوزاري نستمد من توصيات وتعليمات سموه، رحمة الله عليه، وتوصيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، الرؤى لتنمية وتطوير الكويت وتلبية متطلبات وطموحات الشعب الكويتي الكريم.



و(انا لله وإنا اليه راجعون).



وزير البلدية والاتصالات



من جهته، قال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نعزي أنفسنا وأهل الكويت الكرام والأمتين العربية والإسلامية بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، ونعزي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، راجيا من الله تعالى ان يلهمه السداد والرشاد.



كما نتقدم بأحر التعازي إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وإلى أسرة الصباح الكرام، وإلى ‏عموم أبناء الشعب الكويتي بهذا المصاب الجلل، سائلين الله تعالى أن يتغمد سموه بواسع رحمته وأن يسكنه فسيج جنانه، و(إنا لله وإنا إليه راجعون).



مواقفه مشرفة



كذلك نعى وزير الصحة د.أحمد العوضي، سمو الأمير المغفور له الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله.



وتقدم د.العوضي باسمه وباسم جميع العاملين في وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، وجهاز المسؤولية الطبية، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ولرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وإلى عموم أسرة الصباح الكرام، والشعب الكويتي الوفي، والأمتين العربية والإسلامية، بوفاة والدنا وقائد مسيرتنا الفقيد الغالي، المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.



وأضاف د.العوضي: ان مسيرة سمو الأمير المغفور له الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، الحاكم العادل، كانت زاخرة بالإنجازات التي ستظل شاهدة على رؤيته السديدة، والتي وضعت البلاد في زمن قياسي في مكانها المناسب بين مصاف الدول المتقدمة. وأردف د.العوضي: ان سموه، الذي أحب شعبه ووطنه، إذ يغادر اليوم بجسده، فإن نهجه ومواقفه الإنسانية والوطنية المشرفة ستظل نبراسا لنا في الإخلاص والتفاني وحب الوطن، داعيا العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.



وزير التربية والتعليم



كذلك نعى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع وكافة منتسبي الوزارة ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله تعالى، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرفع درجته في عليين، وأن يلهمنا جميعا جميل الصبر وحسن العزاء إنا لله وإنا إليه راجعون.