عاطف رمضان



قال رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل دويح العتل: في هذا المصاب الجلل لا يسعنا إلا أن نعزي أنفسنا وأسرة الصباح الكرام وأهل الكويت بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ونبتهل إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. وأضاف العتل في تصريح له: نستذكر سماحة سموه وطيبته وحبه للخير، حيث أصدر مراسيم العفو ولم شمل الكويتيين وحرص على راحتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، كما شهدت كلمات سموه في أكثر من مناسبة حث السلطتين التشريعية والتنفيذية على العمل لرفاهية وراحة المواطن.



ولفت إلى ان مواقف سموه كثيرة وعزاءنا أنه خلف من بعده خلفا يسير على نهج المحبة والعطاء للكويت ونحن على ثقة تامة بأن الكويت في أيد أمينة بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وآل الصباح الذين بايعهم الكويتيون على السمع والطاعة. وتابع: بدورنا كمهندسين نحن باقون على العهد لهذه الأسرة الكريمة وللكويت وأبنائها، ونسأل الله أن يتغمد أميرنا الراحل بالرحمة والمغفرة ويجعل مثواه الجنة ويحفظ بلدنا من كل مكروه.