عاطف رمضان



تقدم مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد العصيمي بخالص التعازي للكويت قيادة وحكومة وشعبا وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.



وقال م.خالد العصيمي: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا قائدنا ووالدنا لمحزونون، إنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنان.



وأضاف: أتوجه إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وأسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي، بخالص التعازي في وفاة المغفور له فقيد الوطن الغالي الزاهد العابد أمير العفو والتسامح، طيب الله ثراه وجعل مثواه الجنة.