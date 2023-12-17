إعلان الحداد الرسمي لمدة أربعين يوماً وإغلاق الدوائر الرسمية 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء 19 الجاري



عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا في قصر بيان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:



«بسم الله الرحمن الرحيم



(الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) صدق الله العظيم.



بقلوب يعتصرها الحزن والألم عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره مؤمنة بأمر الله تعالى، ينعى مجلس الوزراء إلى أسرة الصباح الكرام والشعب الكويتي الكريم وإلى الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدنا وراعي مسيرتنا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، بعد مسيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء والإنجازات سطر خلالها صفحات مضيئة من الالتزام بالمبادئ والقيم والمثل العليا في حياته التي كرسها لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية.

وبوفاته، رحمه الله، فقدت الكويت والأمتين العربية والإسلامية إنسانا أفنى حياته في تحقيق إنجازات وإسهامات نهجها القيم والمبادئ والأخلاق يشهد لها التاريخ لندعو المولى العزيز القدير أن يجزي سموه بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة وأن يسكنه فسيح جناته.



وعملاً بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة، فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت، مبتهلين إلى المولى جلت قدرته أن يكلأ سموه بكريم عنايته ورعايته ويمده بموفور الصحة والعافية وأن يعينه ويسدد على دروب الخير خطاه ويلهمه النجاح والتوفيق بما عرف عن سموه، حفظه الله ورعاه، من حكمة ووفاء وإخلاص لبلده وشعبه لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها ليكون لنا جميعا خير خلف لخير سلف وأنه سبحانه سميع مجيب.



وإزاء هذا المصاب الجلل، تعلن الكويت الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء 19 الجاري.. إنا لله وإنا إليه راجعون».