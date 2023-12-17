الأمير الراحل أمضى عقوداً في خدمة الوطن وترك خلفه أطيب الأثر في نفوس أبناء شعبه

دارين العلي



أعرب قياديو وزارة الكهرباء والماء عن حزنهم العميق لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، وأكدوا أن سمو الأمير الراحل أمضى عقودا في خدمة البلاد، وقد ترك خلفه أطيب الأثر في نفوس أبناء شعبه.



وفي البداية، عزى وكيل وزارة الكهرباء والماء بالوكالة م.هيثم العلي أبناء الكويت والأمتين العربية والإسلامية وأسرة آل الصباح على المصاب الجلل بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سائلا الله لأميرنا الفقيد الرحمة والمغفرة وان يتقبله في جنان الفردوس.



وقال إن الكويت فقدت رجلا من رجالاتها العظماء وقد كان فارسا من الفرسان أثناء فترة الغزو الغاشم وتولى عدة مناصب في البلاد وكان مثالا وشخصا عظيما.



بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية بالتكليف م.سعد الرشيدي «نعزي أنفسنا وجميع أبناء الكويت بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد»، مؤكدا أن الكويت والأمتين العربية والإسلامية فقدت قائدا حكيما مخلصا لوطنه وشعبه.



وأوضح الرشيدي أن سمو الأمير الراحل أمضى عقودا في خدمة البلاد، وقد ترك خلفه أطيب الأثر في نفوس أبناء شعبه، فكان الحاكم الذي عفا وتسامح وصفح، داعيا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



من جانبه، نعى الوكيل المساعد لقطاع التخطيط في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م.علي شعبان سمو الأمير الراحل، معزيا أبناء الكويت والأسرة الحاكمة والأمة الإسلامية بوفاة سموه، مؤكدا أن الدولة فقدت أحد رجالها العظماء من ذوي الحكمة والرصانة.



ولفت إلى أن سمو الأمير الراحل أمضى حياته في خدمة البلاد والشعب، وكان متفانيا ومتسامحا سائلا الله أن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهل الكويت الصبر والسلوان.



ونعى الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء بالتكليف في وزارة الكهرباء والماء م.فلاح المطيري ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.



وقال المطيري في تصريحه إن سموه ـ رحمه الله ـ كان يحتل مكانة كبيرة في قلوب الكويتيين جميعا لما لسموه من خصال وصفات قلما تتوافر مجتمعة في شخص واحد ألا وهي التواضع والعفو والكرم وغيرها من الصفات الأخرى الحميدة، موضحا أن الكويت بفقدان سمو الأمير قد فقدت رجلا من أعز وأغلى الرجال الذين سطروا صفحات مضيئة في تاريخ الكويت بما قدمه من أعمال جليلة وأياد بيضاء ستظل محفورة في ذاكرة الكويتيين مدى الحياة.



وأضاف المطيري أن مسيرة سموه ستظل خالدة في عقل ووجدان الكويتيين كما ستظل عبرة وعظة ونموذجا وقدوة للأجيال القادمة تغرس فيهم الولاء والانتماء للوطن الغالي.



واختتم المطيري «نتوجه إلى الشعب الكويتي وإلى أسرة آل صباح الكرام بخاص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل».