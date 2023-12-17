خادم الحرمين وولي عهده: السعودية وشعبها يشاركون الكويت أحزانها برحيل صاحب المسيرة الحافلة بالإنجاز والعطاء

محمد بن زايد: الراحل الكبير كان قائداً حكيماً قام بدور كبير في تعزيز العلاقات الإماراتية - الكويتية ودعم العمل الخليجي المشترك

سلطان عُمان: الأمير الراحل كان أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة الأمتين العربية والإسلامية ورفعة وازدهار الكويت

محمد بن راشد معزياً أهل الكويت وآل الصباح: خدم وطنه ستة عقود وأدى أمانته بكل إخلاص وحطّ رحاله عند غفور كريم

أمير قطر: الأمتان العربية والإسلامية فقدتا قائداً حكيماً اتسمت سياسته بالإخلاص لوطنه وشعبه والحرص على تعزيز الترابط الخليجي المشترك

ملك البحرين: كان رحمه الله قائداً كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها وخدمة الإنسانية

منصور بن زايد: رحل بعد حياة زاخرة قضاها في خدمة وطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية.. رحم الله الفقيد الكبير

حكام الإمارات: رمز وطني كرّس حياته من أجل نهضة الكويت ومسيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء

صلاة الغائب على روح الفقيد في الحرمين الشريفين وجميع مساجد الإمارات عقب صلاة ظهر اليوم





أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، عن بالغ الحزن بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «واس» جاء فيه: «تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته».



وأعربا «عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل الصباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة سمو الشيخ نواف الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء».



وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، أن «المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في الكويت أحزانهم، ويسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إنا لله وإنا إليه راجعون».



وقد أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي صدور التوجيه الكريم بإقامة صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بعد صلاة الظهر اليوم الأحد.



دعم العمل الخليجي المشترك



كذلك نعى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ببالغ الحزن والأسى أخاه أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد.



ودعا سمو الشيخ محمد بن زايد في بيان رسمي صادر عن ديوان الرئاسة المولى عز وجل، أن يتغمد الأمير الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويت الشقيق جميل الصبر والسلوان.



وذكر البيان أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أمر بإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من أمس السبت، وتنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والسفارات والبعثات الديبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج.



وقال رئيس الإمارات في منشور خاص على حسابه بمنصة «إكس»: «رحم الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وخالص العزاء وعميق المواساة إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق في هذا المصاب الجلل. لقد كان الراحل الكبير قائدا حكيما قام بدور كبير في تعزيز العلاقات الإماراتية - الكويتية ودعم العمل الخليجي المشترك».



من جانبه، نعى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الأمير الراحل.



وقال سمو الشيخ محمد بن راشد في حسابه الرسمي على منصة (إكس): «عزاؤنا لأهلنا في الكويت.. ولإخواننا أسرة آل الصباح في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الصباح.. خدم وطنه ستة عقود.. وأدى أمانته بكل إخلاص.. وحط رحاله عند غفور كريم.. نسأل الله له الفردوس الأعلى من الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون».



بدوره، قال صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي في منشور على حسابه في منصة «إكس»: خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة آل الصباح الكرام وأهلنا الشعب الكويتي الشقيق في وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بعد حياة زاخرة قضاها في خدمة وطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية.. رحم الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته».



الإخلاص للوطن



وقد أعلنت قطر الحداد ثلاثة أيام على وفاة سمو الأمير الراحل.



وأكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير قطر في بيان: «ان الأمتين العربية والإسلامية قد فقدتا برحيل المغفور له بإذن الله سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد قائدا حكيما اتسمت سياسته بالإخلاص لوطنه وشعبه والحرص على تعزيز الترابط الخليجي المشترك والتفاني في مناصرة القضايا المحورية لأمتيه العربية والإسلامية ودعم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم».



ودعا أمير قطر الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار ويجزيه خير الجزاء عما قدم لوطنه وأمته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.



وقال الأمير تميم في منشور على حسابه الرسمي، في منصة «اكس»: تعازينا الصادقة لأخي الشيخ مشعل الأحمد وللكويت حكومة وشعبا في وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح. نشاطر الكويت وأهلها أحزانهم في هذا المصاب الأليم، إنا لله وإنا إليه راجعون».



وأمر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بإعلان الحداد في الدولة وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.



كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية، إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وبعث الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ببرقية تعزية مماثلة.



خدمة الأمة



وأعلنت سلطنة عمان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام وتعليق العمل في القطاعين الحكومي والخاص مدة ثلاثة أيام ابتداء من أمس.



جاء ذلك في بيان أصدره البلاط السلطاني أكد خلاله تلقي السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان «بتأثر وحزن بالغين نبأ وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد الذي كان أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة الأمتين العربية والإسلامية ورفعة وازدهار الكويت».



وأشار البيان إلى أن سلطان عمان أصدر أوامره بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام، معربا عن مشاركة السلطنة قيادة وحكومة وشعبا الأشقاء في الكويت أحزانهم في مصابهم الجلل «وأن يتغمد الله سبحانه وتعالى الفقيد بفيض رحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار وأن يمد عائلته الكريمة وشعب الكويت الشقيق بجميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».



عمر حافل بالعطاء



وفي البحرين، نعى جلالة الملك حمد بن عيسى



آل خليفة، سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، وأعلنت مملكة البحرين الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم بناء على أمر الملك.



ونعى الديوان الملكي البحريني بأمر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



وأصدر الديوان الملكي بيانا جاء فيه: ينعى ملك البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها، وقد كان، رحمه الله، قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويت العزيز.



إن مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم، لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة آل الصباح الكرام وحكومة وشعب الكويت، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.



بصمة عربية وإسلامية



وقد نعى حكام الإمارات الراحل، حيث عبر سمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وقال «ننعى المغفور له بإذن الله سمو الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت الشقيقة الذي انتقل إلى جوار ربه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ونتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى عموم آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق».



كذلك نعى سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله. وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي والأمتين العربية والإسلامية فجعت بوفاة قائد من قادتها المرموقين بعد مسيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة، وطنه، وأمتيه العربية والإسلامية، وفقدت الكويت رمزا وطنيا خالدا كرس حياته من أجل نهضتها وأسهم في تعزيز مكاناتها إقليميا ودوليا.



وتقدم حاكم عجمان بخالص العزاء وصادق المواساة لشعب الكويت الشقيقة ولآل الصباح الكرام، في الفقيد الكبير، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.



بدوره، نعى سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ببالغ الحزن والأسى الأمير الراحل. وقال «برحيل فقيد الكويت الكبير صاحب السمو الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح فقدت الأمتان العربية والإسلامية أحد ابرز القادة الذين تركوا بصمة واضحة المعالم على الصعيد العربي والدولي لأكثر من نصف قرن. وقد كان الراحل أخا وصديقا مميزا للإمارات حيث أسهم بتفان وإخلاص في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي».



ودعا الشيخ حمد بن محمد الشرقي المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.



وأعرب سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، عن بالغ الحزن والأسى، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.



وأصدر ديوان حاكم أم القيوين بيانا جاء فيه: بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الشقيقة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر سخره لخدمة وطنه وشعبه.



وتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق، وتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.



ونعى سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ببالغ الحزن والأسى الفقيد الكبير، داعيا المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.



وقال في بيان «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله، سمو الشيخ نواف الأحمد، أمير الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية، تاركا خلفه إرثا حافلا بالعطاء والعفو والتواضع».



وتقدم حاكم رأس الخيمة بخالص العزاء وصادق المواساة لشعب الكويت الشقيقة، ولآل الصباح الكرام، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم شعب الكويت وأهله وذويه جميل الصبر والسلوان.



وقد أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من أمس، وتنكيس الأعلام على جميع الدوائر المحلية في الإمارة.



وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) انه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، يعلن ديوان الرئاسة عن إقامة صلاة الغائب على روح الفقيد الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد اليوم بعد صلاة الظهر في جميع مساجد الدولة.