البيت الأبيض: بايدن يعبّر عن أسفه لوفاة الفقيد الراحل الأمير سمو الشيخ نواف الأحمد

أردوغان يعزّي الشعب الكويتي: الأمير الراحل كان صديقاً مخلصاً وموثوقاً لتركيا

بوتين: الأمير الراحل كانت له مكانة كبيرة في الشرق الأوسط وعزز العلاقات الكويتية - الروسية

السيسي يُعلن الحداد 3 أيام: «الزعيم الفقيد» كان حكيماً في قيادته وقدم الكثير لبلاده

ملك الأردن يُعلن الحداد 7 أيام: كان زعيماً عروبياً وعرفناه صاحب نخوة وحكمة

سوناك: كان صديقاً عظيماً للمملكة المتحدة وسنتذكر باعتزاز جهوده لتعزيز الاستقرار في المنطقة

الرئيس الفلسطيني: خسرنا قائداً عربياً برحيل «فقيد الأمة الكبير» الذي دعم قضيتنا بإخلاص

عمار الحكيم: نستذكر دور سموه الوسطي المعتدل في التعامل مع قضايا المنطقة



خديجة حمودة - مجدي عبدالرحمن هناء السيد ووكالات



نعى الزعماء العرب وقادة العالم ببالغ الحزن والأسى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، مشيدين بمناقبه، وما قدمه من عطاء لوطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية ودول العالم قاطبة.



وقال «البيت الأبيض» إن الرئيس الأميركي جو بايدن عبر عن أسفه لوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وكتب في برقية عزاء إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، نشر نصها على موقع «الكرملين» الإلكتروني، «صاحب السمو، أرجو أن تتقبلوا خالص التعازي في وفاة أخيكم الأمير نواف الأحمد الذي كانت له مكانة كبيرة في الشرق الأوسط.

لقد فعل الكثير من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للكويت وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية. ونحن نقدر مساهمته الشخصية في تعزيز العلاقات الودية الروسية ـ الكويتية».



ونعت مصر سمو الأمير الراحل، وقال بيان رسمي على موقع الرئاسة «ينعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعما لأمته العربية والإسلامية، حريصا على شؤونها، حكيما في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية».



وأضاف البيان «تعلن جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان».



ونعى المستشار د.حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، الذي انتقل الى جوار ربه بعد مسيرة وطنية ثرية بالعطاء والإنجازات، معربا عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا، سائلا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الكويت والأمة العربية والإسلامية صبر المؤمنين.



وفي سياق متصل، نعى د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد «بعد أن قضى طيلة حياته في خدمة شعبه ووطنه، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية».



وقدم ملك الأردن عبدالله الثاني تعازيه بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الملك قوله «نشاطر أشقاءنا في الكويت الأحزان بوفاة سمو الأخ الشيخ نواف الأحمد.

كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته، وعرفناه صاحب نخوة وحكمة ودؤوبا في تمتين العلاقات العربية. أحر التعازي لأخي الشيخ مشعل الأحمد ولأسرته الكريمة وللشعب الكويتي العزيز».



وأمر الملك عبدالله الثاني بإعلان الحداد على الفقيد الكبير في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 7 أيام اعتبارا من السبت.



وقال بيان للديوان الملكي ان العاهل الأردني يؤكد وقوف المملكة الأردنية إلى جانب الكويت الشقيقة والشعب الكويتي العزيز في هذا الظرف الصعب.



ونقلت وكالة «بترا» عن الملكة رانيا العبدالله قولها «رحم الله الشيخ نواف الأحمد، المغفور له بإذن الله، بما عهدنا فيه من طيب وتواضع.. نعزي أنفسنا بفقيد الأمة العربية، صاحب الأيادي البيضاء والمواقف الإنسانية. وأشاطر أهلي في الكويت التي لها مكانة خاصة في قلبي أحزانهم بفقيدنا جميعا».



ونعى ولي عهد الأردن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وقال بحسابه على منصة «إكس»: «خالص عزائنا ومواساتنا للشعب الكويتي الشقيق بوفاة الشيخ نواف الأحمد.. اللهم تغمده بواسع رحمتك واجعل مثواه الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون».



وقال رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة «فقدنا برحيل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد قائدا عربيا مخلصا ووفيا، كرس حياته لخدمة وطنه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، ضارعين إلى الله تعالى أن يتغمده بواسع رحماته ورضوانه، وأن يحفظ الكويت الشقيقة، لتواصل مسيرة الإنجاز والخير والعطاء والمنعة، ولتبقى نموذجا مشرقا في محيطنا الإقليمي والعالم أجمع».



بدوره، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حزنه لوفاة الفقيد الراحل، مقدما تعازيه للشعب الكويتي.



وقال في منشور على حسابه الشخصي في منصة «إكس»: «تلقيت اليوم ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أخي العزيز أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد. أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة.

بالنيابة عن شعبي، أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب الكويتي الصديق والشقيق. وسنتذكر دائما بالرحمة المرحوم الشيخ نواف الذي كان صديقا مخلصا وموثوقا لتركيا. كما أدعو الله عز وجل بالتوفيق لأخي الشيخ مشعل أمير الكويت».



كذلك، أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن خالص تعازيه.



وقال كيشيدا في رسالة نشرتها الحكومة «لقد شعرنا بحزن عميق عندما علمنا بنبأ وفاة سمو الشيخ نواف. بالنيابة عن حكومة وشعب اليابان أتقدم بأحر التعازي إلى حكومة وشعب الكويت».



وأضاف «لقد أدى سمو الشيخ نواف الأحمد دورا مهما في بناء علاقات وثيقة مع الدول الأخرى وتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط. كما كرس جهوده من أجل المصالحة الداخلية والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بحكمته وتسامحه الرائعين».



وتابع قائلا «إن رحيل سمو الشيخ نواف لا يمثل خسارة كبيرة لشعب الكويت فحسب بل أيضا للمجتمع الدولي».



كذلك، بعث الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وجاء في نص برقية التعزية، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، «ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد».



وأضاف «باسمي وباسم الشعب العراقي نتقدم لسموكم ولأسرة الصباح وللشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي وصادق المواساة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم والعائلة الكريمة والشعب الكويتي الصبر والسلوان».



كما تقدم السياسي العراقي البارز ورئيس «تيار الحكمة الوطني» عمار الحكيم بتعازيه في وفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وقال في منشور عبر حساباته في مواقع التواصل «إنا لله وإنا إليه راجعون، نتقدم للكويت الجارة والشقيقة حكومة وشعبا بأسمى آيات العزاء والمواساة لرحيل أميرها سمو الشيخ نواف الأحمد، وإذ نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، نستذكر دوره الوسطي المعتدل في التعامل مع أغلب الملفات والقضايا الحيوية بالمنطقة والعالم لاسيما العربية والإسلامية منها، من منطلق سمح ونظرة مسؤولة وموقف بعيد عن الانفعال والتشنج. حفظ الله الكويت الشقيقة وجميع شعوبنا العربية والإسلامية من كل شر، ووحد كلمتنا على الخير والمحبة».



وأعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن تعازيه إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.



وذكرت الرئاسة الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن رئيسي قدم تعازيه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعـل الأحمــــد وأســـرة آل الصباح الكرام وحكومة وشعب الكويت.



وابتهل رئيسي إلى الباري عز وجل بأن يتغمد سمو الأمير الراحل بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أسرة آل الصباح الكرام الصبر والسلوان.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن تعازيه لشعب وحكومة الكويت، سائلا لسمو الأمير الراحل المغفرة والرحمة وللشعب الكويتي «النجاح والعزة والأمن».



ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس «فقيد الأمة الكبير سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد».



وقال عباس «إن فلسطين خسرت برحيله قائدا عربيا، أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته، ووقف إلى جانب قضيتنا الوطنية، والى جانب شعبنا، وحقوقه المشروعة بكل إخلاص».



وتقدم الرئيس الفلسطيني «بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وللحكومة، والشعب الكويتي، باسم دولة فلسطين وشعبها، وباسمه شخصيا»، سائلا الله عز وجل أن يمن على الفقيد الكبير بواسع برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.



هذا، وأعلنت بريطانيا تنكيس الأعلام فوق المباني الحكومية حدادا على وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، فيما أعرب رئيس الوزراء ريشي سوناك عن بالغ حزنه لوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وقال إن «سمو الأمير الراحل كان صديقا عظيما للمملكة المتحدة وسنتذكر باعتزاز كل ما فعله من أجل علاقتنا الثنائية وعمله لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط»، متقدما بخالص تعازيه إلى الكويت حكومة وشعبا وإلى أسرة آل الصباح الكرام.



وأعرب رئيس وزراء باكستان المؤقت أنور الحق كاكار عن تعازيه وحزنه الشديد لوفاة سمو الأمير الراحل، مؤكدا مساندة باكستان لأسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويت في هذا الوقت الحزين، مذكرا بمآثر سموه ومساهماته القيمة في تعزيز العلاقات بين الكويت وباكستان.