



بيروت ـ أحمد عز الدين ـ داود رمال ـ زينة طباره ـ خلدون قواص ـ عامر زين الدين



نعى عدد من المسؤولين والزعماء اللبنانيين سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري ان لبنان كما الكويت والعالمين العربي والإسلامي يفتقد قامة عملت من أجل وطنها وفي سبيل منعة الأمة وتوحيد كلمتها نحو التقدم والمنعة والاستقرار.



وأبرق بري إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد معزيا وجاء في نص البرقية: صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفظكم المولى.



بسم الله الواحد الباقي وجهه بعد فناء كل شيء، بتسليم بقضائه الذي لا يرد وببالغ الحزن والأسى تبلغنا نبأ رحيل سمو الأمير المغفور له الشيخ نواف الأحمد الذي برحيله يفتقد لبنان كما الكويت والعالمين العربي والإسلامي قامة عملت من أجل وطنها وفي سبيل منعة الأمة وتوحيد كلمتها نحو التقدم والمنعة والاستقرار.



وأضاف بري: إنني باسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي وباسم الشعب اللبناني، أتقدم من سموكم ومن أسرة آل الصباح ومن الشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي، سائلا العزيز القدير أن يلهمنا وإياكم عظيم الصبر والسلوان، ويسكن الراحل الكبير الفسيح من جنانه، ويحفظكم والكويت بعين رعايته. كما أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مذكرة قضت بإعلان الحداد الرسمي على وفاة المغفور له سمو الأمير الراحل جاء فيها: يعلن الحداد الرسمي على وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد وتنكس حدادا الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، لمدة ثلاثة أيام، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.



كما نعت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية فقيد الأمة العربية والإسلامية سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، وقال مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان: ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الأمير الراحل الذي خسره الوطن العربي والإسلامي المعروف بحكمته وحرصه على وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي.



بدوره، غرد الرئيس سعد الحريري عبر منصة «إكس» قائلا «رحم الله الشيخ نواف الأحمد، ‏برحيله تفقد الكويت ومعها العالم العربي شخصية تميزت بالحكمة وسعة الصدر. أخلص التعازي لأمير الكويت صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد وللشعب الكويتي، وأسأل الله الصبر والسلوان لأسرته».



من ناحيته، اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة ان وفاة سمو الأمير الراحل «تشكل خسارة كبيرة وفادحة جدا للكويت وشعبها، ولدول الخليج العربي وللبنان وللوطن العربي، لما كان لديه من مآثر وطنية وعربية سنظل نتذكره ونذكره بها».



وقال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله».



بدوره، أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية السابق العماد ميشال سليمان عن بالغ حزنه لرحيل سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، مؤكدا على متانة العلاقة التي كانت بينهما، فهو الذي عرفه يوم كان رئيسا للجمهورية، وكان المغفور له وليا للعهد، ونشأت بينهما صداقة أخوية كترجمة عملية وعميقة للصداقة التاريخية بين الكويت ولبنان، سائلا الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يحفظ الكويت وشعبها، متمنيا لها المزيد من التقدم والازدهار.



من ناحيته، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع «تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، نسأل الله أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة».



كما تقدم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل من عائلة آل الصباح والشعب الكويتي بأحر التعازي وأصدق المواساة في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الذي كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وكان خير صديق للبنان والشعب اللبناني، راجيا من الله أن يحفظ الكويت وشعبها ويتغمد الفقيد بواسع رحمته.



وتوجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب إلى الأمة العربية والإسلامية والشعب الكويتي الشقيق بالتعزية بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد قائلا «خسرنا برحيله داعية حوار وتعاون بين قادة الدول العربية والإسلامية عاملا لوحدة الأمة ونهضة شعوبها ونصرة قضاياها».



وتقدم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ومن آل الصباح الكرام ومن شعب الكويت بخالص العزاء بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، وقال في تصريح «إذ نستذكر مسيرة الراحل ودوره في استقرار الكويت وازدهارها، نستذكر أيضا وقوفه إلى جانب لبنان ودعمه الدائم له، رحمه الله».



هذا، وتقدمت الجمعية الاجتماعية في لبنان بخالص العزاء والمواساة للكويت حكومة وشعبا، وقالت «تفتقد الأمة العربية والإسلامية شخصية أشد ما نكون بحاجة إلى حكمتها وتبصرها في الظروف التي نمر بها اليوم».