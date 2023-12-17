عمار الحسيني: صنع لنفسه مكانة خاصة فـي قلوب كل أهل الكويت

عمر العمر: حزننـا بفقدان سمو الأمير.. لا يمكن أن تصفـه الكلمات

عبدالمحسن الفقعان: نسأل الله أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته



أكد مديرو هيئات وشركات حكومية أن حرص سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، في كل فعل وقول على أن يقربه إلى الله، قرب سموه إلى قلوب الجميع، وأن الصلاح وتقوى الله نهج لم يحد عنه سمو الأمير، فكان سموه أميرا وقائدا لم يأل جهدا أو يوفر وقتا في سبيل رفعة الكويت وأهلها، وأبا حكيما عطوفا نظر إلى أهل الكويت جميعا كأبنائه.



وقال مدير عام جهاز تكنولوجيا المعلومات بالتكليف د.عمار الحسيني إن سمو الأمير الراحل صنع لنفسه مكانة خاصة في قلوب كل أهل الكويت، بحبه لعمل الخير، وتواضعه الشديد، وحرصه الدائم على كل فعل وقول يقربه من الله، فقربه الله إلى قلوبنا جميعا.



وأضاف الحسيني «مصاب أهل الكويت كبير، في أمير وقائد لم يأل جهدا أو يوفر وقتا في سبيل رفعة الكويت وأهلها، وأبا حكيما عطوفا نظر إلى أهل الكويت جميعا كأبنائه فشعروا بقربه منهم، وتألموا أشد الألم لفراقه».



وختم الحسيني بالقول «ندعو الله أن يرحم أمير قلوبنا، أمير العفو، ويرزقه الفردوس الأعلى وفسيح جناته، ويلهم أهل الكويت وكل محبي سموه، رحمه الله، الصبر والسلوان».



بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر إن كلمات الرثاء لا يمكن أن تفي سمو أمير العفو، رحمه الله، حقه، فحزننا بفقدان سمو الأمير لا تصفه الكلمات.



وأضاف العمر «كان الصلاح وتقوى الله نهجا لا يحيد عنه سمو الأمير، إذ كان يتقرب إلى ربه بفعل الخيرات، ونشهد له بما رأينا من أعمال أسر بها قلوبنا جميعا، ونسأل الله أن تكون أعماله شفيعة له».



وزاد «نعزي انفسنا ونعزي الكويت بفقيدنا الغالي سمو الأمير وسمو التواضع الشيخ نواف الأحمد، ونسأل الله ان يغفر له ويسكنه فسيح جناته».



من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان: بقلوب مؤمنة بقدر الله عز وجل، يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في شركة الخطوط الجوية الكويتية بأحر التعازي القلبية وبصادق المواساة لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وآل الصباح الكرام والشعب الكويتي الكريم بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وزاد «نسأل الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهل الكويت الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».