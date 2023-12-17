حذر مسؤولون صحيون في شمال غربي سورية من ان «التهاب الكبد A» آخذ في الانتشار منذ نحو شهرين، لأسباب تتعلق بتلوث المياه والخضراوات.



وسجل مخيم «مهجري كنصفرة» في منطقة البردقلي بريف إدلب الشمالي، 16 إصابة بالتهاب الكبد، بسبب تلوث المياه المخصصة للشرب، وري المزروعات بمياه الصرف الصحي.



وقال طبيب الأطفال في مركز كنصفرة الطبي محمد ملحم، إن الارتفاع لوحظ خصوصا في إدلب، وفي عفرين شمالي حلب.



وأضاف ملحم لموقع «تلفزيون سورية»، أن السبب الرئيسي للمرض، هو الماء والخضراوات الملوثة، مشيرا إلى أن الأعراض تتمثل في ألم البطن والإقياء وقلة الشهية.



ونصح الطبيب بتحري مصادر الطعام والمياه النقية للوقاية من الإصابة بالمرض.