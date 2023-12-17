أكد مدير المصرف التجاري د.علي يوسف أن خاصية الدفع الإلكتروني ستبدأ مع نهاية فبراير المقبل.



وقال يوسف لموقع إذاعة «شام إف إم» إنه تم وضع محطتي محروقات الأزبكية والفيلات الغربية قيد التجربة للدفع الإلكتروني، وأنه مع نهاية فبراير المقبل ستدخل كل المحطات الحكومية بهذه الخدمة، مشيرا إلى أن الخيار متاح لانضمام محطات أخرى خلال الفترة الحالية.



وبين د.يوسف أن الدفع سيكون عن طريق البطاقة المصرفية الخاصة بالحساب المصرفي لكل شخص صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية، حيث يمكنه التسديد بعد التعبئة مباشرة، والأمر متاح أيضا لفواتير المياه، الكهرباء، الاتصالات، المخالفات المرورية، وغيرها.



لكن مدير المعلوماتية في وزارة الكهرباء نبراس خضور قال لذات المحطة إن الوزارة أجلت اعتماد الدفع الإلكتروني لنهاية عام 2024، لتصبح التجهيزات اللازمة له مناسبة، لتطبيقه بالشكل الأمثل.